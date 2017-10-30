Wall Street kârları yılın ilk yarısında arttı

30 Ekim 2017

ABD'nin finans merkezi olarak kabul edilen Wall Street'te menkul kıymetler alanında faaliyet gösteren firmaların kârlarının bu yılın ilk yarısında arttığı bildirildi.

New York eyaleti Müfettişi Thomas P. DiNapoli'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Wall Street'te menkul kıymetler alanında faaliyet gösteren şirketlerin toplam kârının bu yılın ilk 6 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 32 artışla 12,3 milyar dolara ulaştığı belirtildi. Bu firmaların toplam kârı 2016'nın ilk 6 ayında 9,3 milyar dolar olmuştu.

Wall Street firmalarının toplam kârının geçen yıl 17,3 milyar dolar olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, bu sene bu miktarın geçilmesinin tahmin edildiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DiNapoli, Wall Street firmalarının iyi performans göstermesi durumunda New York eyaleti ve şehrinin vergilerden faydalandığına dikkati çekerken, öte yandan, bu şirketlerin finansal regülasyonları ve tüketicileri koruyan düzenlemeleri engellemeye çalışmaları durumunda ABD ekonomisine zarar vereceği uyarısında bulundu.

İkramiyelerde artış bekleniyor

Ayrıca, açıklamada, Wall Street şirketlerinde çalışan kişilerin sayısının geçen sene ortalama 177 bin olduğu ifade edilirken, Eylül 2017 itibariyle bu sayının 178 bine ulaştığı bildirildi.

Bu firmalarda çalışan kişilere geçen sene toplam 23,9 milyar dolar ikramiye dağıtıldığının kaydedildiği açıklamada, söz konusu miktarın bu yıl yüzde 4 oranında artmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, Wall Street'te bir çalışanın 2016'da aldığı ikramiyenin ortalama 138 bin 210 dolar olduğu bilgisi paylaşılırken, 2017 ikramiyeleriyle ilgili verilerin gelecek sene bahar döneminde duyurulacağı kaydetti.

Kaynak: AA