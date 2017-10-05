Yabancı 125,4 milyon dolarlık hisse sattı

05 Ekim 2017

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 29 Eylül haftasında net 125,4 milyon dolarlık hisse senedi, 15 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 300 bin dolarlık Özel Sektör Tahvil ve Bonosu (ÖST) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 51 milyar 469,5 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada 49 milyar 814,7 milyon dolara geriledi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 34 milyar 640,2 milyon dolardan 33 milyar 825,1 milyon dolara indi.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ÖST stokları ise gerçekleştirdikleri 300 bin dolarlık net satışla 1 milyar 25,9 milyon dolardan 1 milyar 25,6 milyon dolara düştü.

Kaynak: AA