Yabancı 226 milyon dolarlık DİBS aldı

21 Aralık 2017

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 15 Aralık haftasında net 8,7 milyon dolarlık hisse senedi, 226,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 20 milyon dolarlık Özel Sektör Tahvil ve Bonosu (ÖST) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 48 milyar 17,8 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada 48 milyar 997,5 milyon dolara yükseldi. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 30 milyar 205,3 milyon dolardan 30 milyar 694,6 milyon dolara çıktı. Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ÖST stokları ise gerçekleştirdikleri 20 milyon dolarlık net alışla 937,7 milyon dolardan 957,7 milyon dolara yükseldi.

Kaynak: AA