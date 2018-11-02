Yabancı hem hisse hem de DİBS aldı

02 Kasım 2018

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 26 Ekim haftasında net 31,7 milyon dolarlık hisse senedi ve 2,9 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alırken, 11,4 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 29 milyar 262 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada 27 milyar 388,1 milyon dolara geriledi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 16 milyar 509,3 milyon dolardan 15 milyar 803,1 milyon dolara indi.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları da gerçekleştirdikleri 11,4 milyon dolarlık satışla 611,3 milyon dolardan 599,9 milyon dolara düştü.

Kaynak: AA