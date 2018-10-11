Yabancı hisse satıp DİBS ve ŞBS aldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 5 Ekim haftasında net 60,7 milyon dolarlık hisse senedi sattı, 389,3 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 2,6 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 27 milyar 573 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada 25 milyar 917,3 milyon dolara geriledi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 14 milyar 258,7 milyon dolardan 14 milyar 230,6 milyon dolara düştü.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları da gerçekleştirdikleri 2,6 milyon dolarlık alışla 540,5 milyon dolardan 543,1 milyon dolara yükseldi.