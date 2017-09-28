Yabancı iki hafta sonra tekrar hisse aldı

28 Eylül 2017

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 22 Eylül haftasında net 70,8 milyon dolarlık hisse senedi, 173,8 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 13,3 milyon dolarlık Özel Sektör Tahvil ve Bonosu (ÖST) aldı. Yabancılar 14 Eylül ve 21 Eylül tarihli haftalarda sırasıyla 60,2 ve 134 milyon dolarlık hisse senedi satışı gerçekleştirmişti.

Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 54 milyar 34,8 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada 51 milyar 469,5 milyon dolara geriledi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 35 milyar 217,6 milyon dolardan 34 milyar 640,2 milyon dolara indi.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ÖST stokları ise gerçekleştirdikleri 13,3 milyon dolarlık net alışla 1 milyar 12,7 milyon dolardan 1 milyar 25,9 milyon dolara yükseldi.

Kaynak: AA