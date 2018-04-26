Yabancıdan 206 milyon dolarlık alım

26 Nisan 2018

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 13 Nisan haftasında net 10,9 milyon dolarlık hisse senedi ve 195,8 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alırken, 18,3 milyon dolarlık Özel Sektör Tahvil ve Bonosu (ÖST) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 48 milyar 722,6 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada 45 milyar 545,2 milyon dolara geriledi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 28 milyar 807,4 milyon dolardan 28 milyar 190,7 milyon dolara düştü.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ÖST stokları ise gerçekleştirdikleri 18,3 milyon dolarlık satışla 916,3 milyon dolardan 898 milyon dolara indi.

Kaynak: AA