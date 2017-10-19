Yabancıların kartlı ödemeleri yüzde 72 arttı

19 Ekim 2017

Bankalararası Kart Merkezi'nin verilerine göre, haziran ve eylül ayı arasını kapsayan yaz tatili döneminde yabancı kartlarla yurt içinde yüzde 72 artışla 10,9 milyar liralık kartlı ödeme yapıldı. Geçen yılın aynı döneminde bu tutar 6,3 milyar lira olarak gerçekleşmişti.

Bu artışla beraber 2016 yılının haziran-eylül döneminde yüzde 3 olan yurt içinde yapılan kartlı ödemeler içindeki yabancı payı 2017 yılının aynı döneminde yüzde 5'e ulaştı.

Yabancı kartlarla yapılan ödemelerin ortalama işlem tutarı 449 lira olarak gerçekleşirken, bu ödemelerin yüzde 31'ini internetten yapılan kartlı ödemeler oluşturdu.

Yabancı kartlarla yurt içinde yapılan ödemelerin sektör detayında dağılımı incelendiğinde ise en fazla payın yüzde 22 ile havayolları sektöründe olduğu görüldü. Havayolları sektörünü, yüzde 18 pay ile konaklama, yüzde 14 pay ile giyim ve aksesuar, yüzde 7 pay ile market, AVM ve kuyumculuk sektörleri takip etti.

Yaz döneminde yabancıların Türkiye'deki kartlı ödemelerinde en yüksek payı yüzde 49 ile İstanbul aldı. İstanbul'u takip eden iller ise Antalya, Muğla, İzmir ve Trabzon oldu. Bu illerde yapılan işlemlerin, yabancıların tüm kartlı ödemeleri içindeki payı yüzde 85 olarak gerçekleşti.

Toplam kart sayısı 188 milyonu aştı

Bankalararası Kart Merkezi'nin açıklamasında 2017 yılı eylül ayı verileri paylaşıldı. Buna göre eylül ayı sonunda Türkiye'de 61,3 milyon kredi kartı ve 127,3 milyon banka kartı kullanılırken, 2016 yılının eylül ayı ile kıyaslandığında kredi kartı sayısında yüzde 6, banka kartı sayısında yüzde 11'lik artış kaydedildi. Ülkedeki toplam kart sayısı bu dönemde 188 milyonu aştı.

Banka kartları ve kredi kartları ile eylül ayında toplam 57 milyar liralık ödeme yapıldı. Bu tutarın 50,9 milyar lirası kredi kartları ile yapılırken, 6,1 milyar lirasında banka kartları kullanıldı. Buna göre önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı banka kartı ile ödemelerde yüzde 37, kredi kartı ile ödemelerde ise yüzde 14 oldu.

Kaynak: AA