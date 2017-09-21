21 Eylül 2017

8 Eylül haftasında net 134 milyon dolarlık hisse senedi satan yabancı, 15 Eylül haftasında 60,2 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 15 Eylül haftasında net 60,2 milyon dolarlık hisse senedi ve 24,6 milyon dolarlık Özel Sektör Tahvil ve Bonosu (ÖST) satarken, 724,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 55 milyar 56,1 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada 54 milyar 34,8 milyon dolara geriledi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 34 milyar 804,1 milyon dolardan 35 milyar 217,6 milyon dolara yükseldi.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ÖST stokları ise gerçekleştirdikleri 24,6 milyon dolarlık net satışla 1 milyar 37,3 milyon dolardan 1 milyar 12,7 milyon dolara geriledi.