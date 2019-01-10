Yapı Kredi 650 milyon dolar borçlandı

10 Ocak 2019

Yapı Kredi gerçekleştirdiği 650 milyon dolar ilave ana sermaye niteliğinde tahvil ihracı ile sermaye yeterlilik rasyosunda eylül finansalları dikkate alındığında 115 baz puanlık artış sağlayacağını açıkladı.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamada, "Yapı Kredi 650 milyon dolarlık ilave ana sermaye niteliğinde tahvil ihracı gerçekleştirdi. Bu işlem, bir Türk mevduat bankası tarafından piyasa katılımlı tahvil ihracı yolu ile gerçekleştirilen ilk dolar cinsi ilave ana sermaye borçlanması oldu... Eylül finansalları dikkate alındığında, bu işlem Yapı Kredi’nin ana sermaye yeterlilik rasyosunda 115 baz puanlık bir artış sağlayacak" denildi.

Yurt dışı piyasalarda gerçekleştirilen, her 5 yılda bir geri çağırma opsiyonu bulunan ve Koç Holding ile UniCredit’in de alım yaptığı ilave ana sermaye niteliğinde tahvil ihracı yüzde 13.875 olarak belirlenen getiri oranıyla gerçekleşti.

Yapı Kredi'nin bu işleminde Citigroup Global Markets Limited, BofA Merrill Lynch, UniCredit Corporate&Investment Banking, J.P. Morgan Securities PLC ve Société Générale SA görev aldı.

Kaynak: Reuters