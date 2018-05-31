Yapı Kredi'de üst düzey atama

31 Mayıs 2018

Yapı Kredi’nin Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı görevine Saruhan Yücel'in atandığı bildirildi.

Yeni görevine gerekli resmi onayların tamamlanmasının ardından başlayacak olan Yücel, son olarak Yapı Kredi’de Bilanço Yönetimi ve Sabit Getirili Menkul Kıymetler Grup Direktörlüğü görevini yürütüyordu.

Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, bankanın Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı görevine Yücel’in atanması hakkında yaptığı açıklamada, “18 yıldır Yapı Kredi bünyesinde başarılı çalışmalar gerçekleştiren Saruhan Yücel’in bankamıza büyük katkı sağlamaya devam edeceğine yürekten inanıyorum. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum.” dedi.

Saruhan Yücel kimdir?

Meslek hayatına 2000 yılında başlayan Yücel, 2002-2003 yıllarında Yapı Kredi Portföy bünyesinde SGMK Portföy Yöneticisi olarak çalıştı. 2003 yılında banka tarafına geçiş yapan Yücel, 2003-2018 yılları arasında sırasıyla Döviz ve Para Piyasaları Senior Dealer, Döviz Piyasaları Direktörü, Sabit Getirili Menkul Kıymetler Direktörü ve son olarak Bilanço Yönetimi ve Sabit Getirili Menkul Kıymetler Grup Direktörü görevlerinde bulundu. 1973 yılında İzmir’de doğan Saruhan Yücel lisansını İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü’nde, yüksek lisansını ise İllinois Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamladı.