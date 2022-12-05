Yatırım Finansman, Denizli Şubesi’ni açtı

Yatırım Finansman, yatırımcılarına kaliteli ve hızlı hizmet sunmak üzere Denizli Şubesi’ni açtı. Yatırım Finansman Denizli Şubesi, yatırımcıların ihtiyaçlarına göre şekillenen ürün ve hizmetler sunacak. Buna göre Yatırım Finansman yeni Denizli Şubesi’nde başta pay ve vadeli işlemler piyasaları olmak üzere varlık yönetimi ve diğer sermaye piyasaları aracılık işlemleri alanında faaliyet gösterecek.

Yatırım Finansman Menkul Değerler AŞ Genel Müdürü Eralp Arslankurt ise yaptığı açıklamada, Denizli Şubesi’nin hizmete girmesiyle ilgili olarak şunları söyledi: “Temel amacımız, mevcut ve potansiyel müşterilerimize bulundukları her yerde kaliteli ve hızlı Yatırım Finansman deneyimini yaşatabilmek. Biz de Yatırım Finansman’ın güvenilir, kaliteli ve hızlı sermaye piyasası hizmetlerini Denizli’deki yatırımcıların ayağına getirdik. Denizli Şubemiz ile Yatırım Finansman olarak 11 farklı lokasyonda yatırımcılara hizmet vermeye devam ediyoruz.”