Yatırımcılar Fed kararlarına odaklandı

30 Ocak 2019

Yatırımcılar bugün, Fed'in para politikası yönlendirmesini ve ABD-Çin arasındaki üst düzey ticaret görüşmelerinin sonucunu bekliyorlar.

Sterlin anlaşmasız Brexit olasılığına ilişkin yeni endişelerle dün geriledikten sonra bugün destek bulmaya çalışıyor. Dolar ise Fed'in para politikası kararı öncesinde hafif geriledi.

Sterlin İngiliz parlamenterlerin AB'den anlaşmasız ayrılmanın önlenmesi için verilen tekliflerin çoğunu reddetmesinin ardından dün yüzde 0.7 geriledikten sonra bugün yüzde 0.2 artışla 1.3091 dolara yükseldi. Dolar endeksi ise yüzde 0.1 düşüşle 95.732 seviyesinde.

Fed'in iki günlük para politikası toplantısı günün ilerleyen saatlerinde sona erecek. Geçen yıl dört kez faiz artıran Fed'in bu toplantıda faiz oranlarını sabit tutması bekleniyor.

ABD ve küresel ekonomilerin durumuna ilişkin belirsizliklerin olduğu ve finansal piyasaların dalgalı seyir izlediği bir ortamda Fed yetkililerinin bu yıl daha yavaş faiz artırımı sinyali vermesinin ardından, piyasalar Fed'in para politikası görünümünü yakından izliyorlar.

İşlemciler, 2019 yılı için sadece bir faiz artırımı fiyatlıyor.

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Kaynak: Reuters