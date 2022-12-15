Yatırımcılar Fed'in resesyon ikilemine oynuyor

Bazı yatırımcılar, ABD'de beklenen ekonomik resesyonun Fed'in gelecek yıl para politikasında gevşemeye zorlayacağına inanıyor.

ABD merkez bankası, enflasyonu düşürmek için mücadele ederken faiz oranlarını daha önce öngördüğünden daha yüksek bir seviyeye çıkaracağını ve daha uzun süre orada tutacağını öngörse bile.

Bu dinamik, Fed'in çarşamba günkü para politikası toplantısının ardından, beklenen 50 baz puanlık faiz artışını gerçekleştirmesi ve borçlanma maliyetlerinin 2023 yılı sonuna kadar 75 baz puan daha artacağını öngörmesi ile belirgin bir şekilde ortaya çıktı. Bu piyasaların eylül ayında tahmin ettiğinden yarım puan daha yüksek.

ABD’de faizler 15 yılın zirvesine çıkacak

Fed'in üç aylık ekonomik tahminler özetindeki medyan tahmine göre, böyle bir hamle Fed fonları oranını 2007'den beri görülmeyen bir seviye olan yüzde 5,1 civarına çıkaracak. Fed fonları oranı şu anda yüzde 4,25 - yüzde 4,50 aralığında bulunuyor.

Ancak vadeli faiz piyasaları farklı bir hikaye anlattıyor. Çarşamba günü geç saatlerde yatırımcılar Fed'in 2023'ün ilk yarısında faizleri artırmaya devam edeceğini ve yılsonuna kadar yüzde 4,4 civarına indireceğini düşünüyordu.

Reuters’a konuşan Columbia Threadneedle'ın kıdemli küresel faiz stratejisti Ed, "Fed, piyasaları kendi yönünde hareket etmeye ikna etmekte zorlanıyor" dedi ve 10 yıllık Hazine tahvillerinin son dönemdeki toparlanmayı sürdüreceği tahmininde bulundu. Al-Hussainy, "Fed'in faizleri yüzde 5'in önemli ölçüde üzerine çıkarabileceğine dair bir inanç eksikliği var." diye sözlerine ekledi.

Para politikası resesyonu körükleyecek mi?

Borçlanma maliyetlerinin ne kadar artacağı ve kısıtlayıcı para politikasının ekonomiyi resesyona sürükleyip sürüklemeyeceği, Fed'in yükselen enflasyonu yenmek için 1980'lerden bu yana en agresif faiz artışlarına başladığı şu günlerde yatırımcıları aylardır meşgul eden sorular.

Fed Başkanı Jerome Powell yaptığı açıklamada Fed'in projeksiyonlarının ekonominin mutlaka resesyona gireceği anlamına gelmediğini belirtirken, riskin buna değer olduğunu ve politika yapıcıların faizleri düşürerek darbeyi hafifletmek gibi bir planları olmadığını söyleyerek daha önce de verdiği bir mesajı yineledi.

Bununla birlikte, enflasyonun zirve yapacağı ve Fed'in faiz artırımlarını daha erken durdurmasına izin vereceği umutları son haftalarda piyasalarda yankı buldu ve S&P'nin son zamanlardaki en düşük seviyelerinden yükselmesine, ABD dolarının on yılın en yüksek seviyesinden düşmesine ve yıpranmış Hazine tahvillerinde keskin bir toparlanmaya yol açtı.

Franklin Templeton Fixed Income CIO'su Sonal Desai, Fed'e atıfta bulunarak, "Piyasa hareketleri, enflasyonla mücadele kredibilitesi değil, şahin olma ve silahlarına sadık kalma konusunda kredibilite olan karşı karşıya oldukları zorlukları gerçekten tanımlıyor" dedi.