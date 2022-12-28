Yatırımcıları 2023'te neler bekliyor

Gelişmekte olan piyasalar için daha fazla hükümetin temerrüde düştüğü, para birimlerinin zarar gördüğü ve hem hisse senetlerinde hem de tahvillerde çift haneli kayıpların yaşandığı zorlu bir 12 ay geride kaldı. Ancak birçok yatırımcı 2023'ün biraz rahatlama getirebileceği konusunda iyimser.

Reuters haber ajansı yatırımcıların önümüzdeki yıl gelişmekte olan piyasaların görünümünü şekillendirmesini bekledikleri olaylar, trendler ve konuları sıraladı.

1/ YÜKSEK FAİZLER, DÜŞÜK BÜYÜME

Amerika Birleşik Devletleri ve diğer büyük ekonomilerde faiz artırımlarının yavaşlaması, 2023 yılında gelişmekte olan piyasaların toparlanmasına zemin hazırlayabilir. Daha zayıf bir dolar ve düşen enflasyon beklenen rahatlamayı sağlayabilir.

Gelişmekte olan ekonomilerin gelişmiş ekonomilere kıyasla büyüme farkını koruması beklenirken, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'daki resesyon korkuları özellikle yılın ilk yarısında küresel piyasalara gölge düşürüyor.

Deutsche Bank Grup Baş Ekonomisti David Folkerts-Landau, "Ekonomik gerilemeler, agresif parasal sıkılaştırma, bunlara neden olan jeopolitik gelişmeler ve emtia şokları ile birlikte finansal ve gelişmekte olan piyasalarda geçici olarak acı verici olacaktır" dedi.

2/ ÇİN YENİDEN AÇILIYOR

Çin'in COVID-19 kilitlenmelerinin ardından yeniden açılması inişli çıkışlı olacak, ancak küresel gayri safi yurtiçi hasılanın yaklaşık beşte birini oluşturan Çin'in, küresel büyümenin yavaşladığı bir dönemde keskin bir yükseliş gösterme ihtimali cazip.

Analistler, dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde 2023 ortalarından itibaren tüketim ve yatırımda keskin bir artış bekliyor.

3/ UKRAYNA SAVAŞI

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali piyasaları ve dünya ekonomisini derinden sarstı. 2023'te savaşın nasıl ilerleyeceği, devam edip etmeyeceği, tırmanıp tırmanmayacağı ya da bir çözüm bulma yolunda ilerleyip ilerlemeyeceği piyasa ve yatırımcıların radarında olacak.

Savaş küresel olarak enerji piyasalarını ve enflasyon baskılarını, gıda güvenliğini ve jeopolitik risk algısını dönüştürdü - ki bu faktörler genellikle gelişmekte olan ekonomilerde daha yoğun hissedilir. Gelişmekte olan Avrupa da mülteci hareketlerinden Rusya'nın beyin göçüne kadar insani etkileri hemen hissetti.

4/ BORÇ DAĞI BÜYÜYOR

COVID-19 ve Ukrayna'daki savaşın ardından borç sıkıntısı içinde olan ülkelerin sayısı giderek artıyor: Zambiya ve Etiyopya, 20'ler Grubu Ortak Çerçevesi kapsamında borç yüklerini elden geçirmeye çalışıyor. Sri Lanka ve Gana 2022'de temerrüde düştü.

Ancak daha önceki borç sıkıntısı dönemlerine kıyasla Çin'in dünyanın en büyük iki taraflı borç vericisi olarak ortaya çıkması da dahil olmak üzere daha karmaşık bir alacaklılar karışımı, işlemleri yavaş ve karmaşık hale getirdi.

Terry College of Business'ta Hukuk Çalışmaları Profesörü Tim Samples, "Hepsinin aynı şarkıyı aynı tonda söylemesini sağlamak oldukça zor" dedi.