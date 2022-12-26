Yatırımda onların yıldızı parlıyor

Tahvil ve döviz trade eden hedge fonlar, hisse senedi uzmanlarına ve ana akım yatırımcılara ağır kayıplar yaşatan sert faiz artışlarının da etkisiyle, küresel ekoomik krizden bu yana en iyi yılını geçirme yolunda ilerliyor.

Soros meşhur etti

George Soros ve Louis Bacon gibi isimlerin meşhur ettiği makro hedge fonları, 2008'den sonra merkez bankalarının trilyonlarca dolarlık tahvil alımıyla piyasaların durgunlaştığı kısır bir dönem geçirdi. Ancak bu yıl, küresel tahvil piyasalarındaki sismik hareketler ve ABD Merkez Bankası başta olmak üzere birçok merkez bankasının yükselen enflasyonla mücadele ederken dolarda yaşanan boğa koşusu sayesinde başarılı oldular.

Kazananlar arasında Chris Rokos önde

Kazananlar arasında, geçen yılki kayıplarını telafi ederek 2022'de yüzde 45,5 kazanç elde eden milyarder trader Chris Rokos da yer aldı. Sonbaharda İngiltere'de yaşanan piyasa çalkantısı da dahil olmak üzere faiz oranlarının yükseleceğine dair bahisler ona yardımcı oldu. Brevan Howard'ın kurucu ortağı, 2015 yılında yaklaşık 15,5 milyar dolarlık varlığıyla dünyanın en büyük makro fonlarından biri olan kendi fonunu kurduğundan bu yana en iyi yılını geçirme yolunda ilerliyor.

Caxton Associates CEO'su Andrew Law, yeni paraya kapalı olan 4,3 milyar dolarlık Makro fonunda Aralık ortasına kadar yüzde 30,2 değer kazandı. Said Haidar'ın New York merkezli Haidar Capital, Jupiter fonunda tahvil ve emtia bahislerinin yardımıyla yüzde 194 değer kazandı.

1994'te kurduğu 19 milyar dolarlık Graham Capital'in başkanı Kenneth Tropin, 1980'ler, 1990'lar ve 2000'lerin başındaki makro yatırımcıların güçlü dönemlerine atıfta bulunarak, "Bu bana kariyerimin başlarında makro fonların baskın yatırım tarzı olduğu zamanları hatırlatıyor" dedi.

Tropin, "Bunlar, insanların hisse senedi ve tahvillerdeki temel riskleriyle kasıtlı olarak ilişkili olmayan gerçek hedge fonlardı" diye ekledi.

Makro fonların yıldızı parlıyor

Kötü bir performansa imza atan küresel hisse senetleri bu yıl yüzde 20 değer kaybetti. Kötü gidişattan tahviller de nasini aldı. Tahvil piyasaları son on yılların en büyük düşüşünü sahne oldu. Bu durumda 2022'yi çoğu varlık yöneticisi için çabul unutulması gereken bir yıl haline getirdi.

Ancak tahvillere karşı bahis oynayabilen veya para birimlerini bir varlık sınıfı olarak ele alan hedge fonlar öne geçti. Veri grubu HFR'ye göre, makro fonlar bu yılın ilk 11 ayında ortalama yüzde 8,2 değer kazandı. Bu da fonların küresel mali krizin başladığı 2007 yılından bu yana en iyi yılını geçirdiğini gösteriyor.