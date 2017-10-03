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Yellen: AIG, finansal sistem için daha az tehdit yaratıyor

Fed Başkanı Yellen AIG'in finansal sistem için daha az tehdit yarattığını dile getirdi.

Yellen: AIG, finansal sistem için daha az tehdit yaratıyor
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ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen, American International Group'un (AIG) finansal sistem için artık daha az tehdit oluşturduğunu belirtti ve buna neden olarak AIG'in varlıklarını 500 milyar dolardan daha fazla azaltmış olmasını gösterdi.

Yellen yaptığı yazılı açıklamada, "sistemsel açıdan riskli" damgasını üzerinden atmak isteyen büyük banka ve sigorta şirketlerin dramatik şekilde küçülmeleri gerektiğini ifade etti.

ABD Finansal İstikrar Gözetim Konseyi cuma günü yaptığı açıklamada, 2007-2009 global finansal krizini 182 milyar dolar devlet desteği ile atlatan AIG'in artık ABD finansal sisteminin sağlığı için önemli bir risk oluşturmadığını duyurmuştu. 

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