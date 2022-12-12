Zeynep Mete, Figopara ekibine katıldı

Kurumsal şirketler için tedarikçi finansmanına aracılık etmenin yanında geliştirdiği çözümlerle KOBİ’lerin hızlı, kolay ve ucuz finansmana ulaşmasını sağlayan fintek şirketi Figopara; çalışan odaklı ve bütünsel politikalar geliştirme hedefiyle ekibini büyütmeye devam ediyor. Bu bağlamda; yetenek yönetimi, performans yönetimi, eğitim ve gelişim, çalışan bağlılığı, şirket kültürü ve işveren markası dahil olmak üzere insan kaynakları alanında birçok farklı deneyime sahip Zeynep Mete, Figopara’da İnsan ve Kültürden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (Chief People and Culture Officer-CCO) olarak göreve başladı. Şirketin Türkiye ve global büyüme hedefleri doğrultusunda insan ve kültür odaklı strateji, yönetim ve hizmet anlayışından sorumlu olacak Zeynep Mete, proaktif bakış açısıyla organizasyonel yapının güçlendirilmesini sağlamanın yanında Figopara’nın stratejik yönetimine de katkı sağlayacak.

Zeynep Mete kimdir?

İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden 2006 yılında mezun olan Zeynep Mete; aynı yıl içerisinde insan kaynakları alanında kariyer yolculuğuna başladı. Teknoloji, risk sermayesi, hızlı tüketim ve İK yönetim danışmanlığı sektörlerinde faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası şirketlerde uzun yıllar global çapta insan kaynakları yönetimi deneyimi kazanan Zeynep Mete, 2017 yılında kendi girişimi Neotalent’ı kurdu. Girişim ekosisteminin önemli oyuncularından olan teknoloji girişimlerine ve yatırım fonlarına insan ve kültür odağında yenilikçi çözümler sunmanın yanı sıra şirketlerin hem Türkiye hem de global faaliyetleri için projeler geliştiren ve ICF Koçluk sertifikasına sahip olan Zeynep Mete, teknoloji girişimlerine profesyonel koçluk ve mentorluk hizmeti sunuyor. Yetenek kazanımı, yetenek yönetimi, organizasyonel tasarım ve işveren markası alanlarında çok sayıda tecrübesi bulunan Mete, Aralık 2022’den itibaren Figopara’da İnsan ve Kültür’den sorumlu genel müdür yardımcısı olarak çalışmalarını sürdürecek ve tüm paydaşların memnuniyetini önceliklendiren; hızlı, kaliteli ve uzun soluklu çözümler üretecek.