Ziraat Katılım 100 milyon liralık kira sertifikası ihraç etti
Ziraat Katılım, 100 milyon TL tutarlı kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi. Böylece bankanın bugüne kadar gerçekleştirdiği kira sertifikası ihracı toplamda 950 milyon TL'ye ulaştı.
Ziraat Katılım, iştiraki Ziraat Katılım Varlık Kiralama ile 100 milyon TL tutarlı kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.
Ziraat Katılım'dan yapılan yazılı açıklamada, gerçekleştirilen ihraç ile 176 gün vadeli ve ara dönemde getiri ödemeli 100 milyon TL fonlama temin edildiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca, Ziraat Katılım'ın, faaliyete başladığı 29 Mayıs 2015 tarihinden bugüne, SPK'dan alınan 1.5 milyar TL ihraç tavanı kapsamında nitelikli yatırımcılara gerçekleştirilen kira sertifikası ihracının toplamda 950 milyon TL'ye ulaştığı bilgisine yer verildi.
Kaynak: Reuters