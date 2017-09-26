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Ziraat'ten 6 yıl vadeli eurobond ihracı

Ziraat Bankası 6 yıl vadeli eurobond ihracıyla 500 milyon dolar borçlandı,

Ziraat'ten 6 yıl vadeli eurobond ihracı
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Ziraat Bankası altı yıl vadeli tahvil ihracıyla 500 milyon dolar borçlanırken, ihraçta getiri mid swaps (MS) artı 314.1 baz puan, yani yüzde 5.125 olarak belirlendi.

Bankanın KAP'a yaptığı açıklamaya göre, kupon oranı yüzde 5.125 olan 29 Eylül 2023 itfalı tahvil ihracını Goldman Sachs International, SMBC Nikko, Societe Generale, Standard Chartered Bank ve UniCredit yönetti.

Kaynak: Reuters

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