Zorlu Osmangazi Enerji, SPK'ya başvurdu

02 Ekim 2017

Zorlu Enerji bağlı ortaklığı Zorlu Osmangazi Enerji'nin planlanan tahvil ihracı ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) bugün başvuruda bulunduğunu duyurdu.

Şirket, açıklamayı KAP'a yaptı.

Zorlu Enerji geçen hafta yaptığı açıklamada ise, Zorlu Osmangazi Enerji'nin 500 milyon liraya kadar, en fazla beş yıl vadeli borçlanma aracı ihracı için SPK'ya başvuracağını duyurmuştu.

Kaynak: Reuters