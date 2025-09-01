16 saldırı, 163 milyon dolar: Kriptoda ağustos bilançosu ağır oldu

Kripto para piyasalarında siber saldırıların yarattığı kayıplar Ağustos 2025’te hız kesmedi.

Blockchain güvenlik platformu PeckShieldAlert tarafından yayımlanan rapora göre, yalnızca Ağustos ayında 16 büyük siber saldırı gerçekleşti. Bu saldırıların toplam maliyeti 163 milyon dolar olarak hesaplandı.

Söz konusu meblağ, Temmuz 2025’te kaydedilen 142 milyon dolarlık zarara kıyasla yüzde 15 artışa işaret ediyor. Raporda saldırıların büyük bölümünün merkeziyetsiz finans (DeFi) platformlarını hedef aldığı, akıllı sözleşmelerdeki güvenlik açıklarının ve kimlik avı yöntemlerinin öne çıktığı kaydedildi.

Kripto ekosisteminde art arda yaşanan bu saldırılar, yatırımcıların güvenliğini ve piyasanın istikrarını tehdit ederken, uzmanlar siber güvenlik yatırımlarının ve denetimlerin artırılması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.