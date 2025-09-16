2 günde 2 milyar USDT basıldı! Kriptoya dev likidite girişi: Boğa mı geliyor, düzeltme mi?

Kripto para piyasasında son iki günde 2 milyar dolarlık Tether (USDT) basımı yapıldı. Bu gelişme, piyasalarda güçlü bir likidite akışının başladığına işaret etti. Hem bireysel yatırımcılar hem de kurumsal oyuncular için önemli giriş kapısı olan USDT’nin yeni basımları, genellikle piyasa iştahının arttığı dönemlere denk geliyor.

Piyasa değeri rekor kırdı

CNBC-e'nin haberine göre; son basımlarla birlikte USDT’nin piyasa değeri 170,3 milyar dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Dolaşımdaki toplam token miktarı ise 175,7 milyara yükseldi. Özellikle son 7 günde borsalara 835,6 milyon dolarlık giriş yapılırken, bunun 200 milyon dolarlık kısmı yalnızca son 24 saatte gerçekleşti.

Bitcoin ETF’lerine güçlü giriş

Yükseliş yalnızca stablecoin’lerle sınırlı kalmadı. Kripto tabanlı ABD spot borsa yatırım fonlarına da büyük sermaye girişi oldu. Geçtiğimiz hafta Bitcoin ETF’lerine 2,34 milyar dolar net giriş kaydedildi. Bu rakam, 18 Temmuz’dan bu yana görülen en yüksek haftalık giriş oldu. Ethereum tabanlı ürünlere de aynı dönemde 637,7 milyon dolarlık yatırım gerçekleşti.

Boğa havası ve risk uyarısı

Piyasada güçlü girişler boğa havasını desteklerken, uzmanlar temkinli olunması gerektiğini vurguluyor. Bitcoin’in piyasa hakimiyeti son 6 ayda yüzde 65’ten yüzde 56’ya gerilerken, yatırımcıların altcoin’lere yöneldiği dikkat çekiyor. Bu tablo, piyasada aşırı ısınma ve yerel zirve riski ihtimalini gündeme getiriyor.

Altcoin endeksi kritik seviyede

Coinglass’ın izlediği “altseason” endeksi kritik 75 seviyesine yükseldi. Bu eşik, geçmişte altcoin coşkularının ardından genellikle büyük düzeltmelerin geldiği dönemlere işaret ediyor.

Kısa vadeli zirve sinyali

Uzmanlara göre piyasada likidite ve girişler güçlü olsa da, aşırı riskli altcoin’lere artan talep dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor. Mevcut tablo, bir yandan boğa piyasası sinyali verirken diğer yandan kısa vadeli zirve işaretlerini de aynı anda yansıtıyor.