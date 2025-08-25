4 yılın ardından ilk kez rekor kırdı: Bitcoin çakıldı, Ethereum tarihi zirvede!

Kripto para piyasası, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın faiz indirimi mesajlarının ardından hareketli bir seyir izledi. Powell’ın açıklamaları risk iştahını artırırken, Ethereumeum hafta sonunda yeni bir rekor kırdı. Ancak Bitcoin aynı dönemde değer kaybederek dikkat çekti.

Ethereum’den tarihi zirve

En büyük ikinci kripto para birimi olan Ethereum, pazar günü 4.954,81 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bugün sabah saatlerinde ise 4.733,76 dolar seviyesinden işlem görüyor. Böylece Ethereum, 2021’den bu yana ilk kez yeni bir zirve kaydetmiş oldu.

Uzmanlara göre bu yükselişte düzenleyici gelişmeler, stablecoin’lere yönelik artan ilgi ve kurumsal alımlar etkili oldu. Örneğin, Ethereum varlık şirketi Bitmine Immersion Technologies hafta sonunda 45 milyon dolarlık Ethereum alımı gerçekleştirdi.

Bitcoin’de sert düşüş

Bitcoin ise cuma günkü kazanımlarını silerek önemli bir geri çekilme yaşadı. En büyük kripto para birimi bir noktada 110.779,01 dolara kadar gerilerken, sonrasında toparlanarak yaklaşık 113.014,57 dolardan işlem gördü. Bitcoin, 13 Ağustos’ta 124.496 dolar ile son zirvesini kaydetmişti.

Uzmanlardan değerlendirme

DYOR kripto araştırma platformu CEO’su Ben Kurland, Ethereum’in öne çıkmasının nedenlerini şöyle sıraladı:

* ETF’lere artan girişler,

* Halka açık şirketlerin Ethereum’i hazine varlığı olarak görmeye başlaması,

* Toplam arzın üçte birinin staking’de kilitli olması,

* Ölçeklendirme çözümlerinin olgunlaşması,

* Faiz indirimleriyle sermaye maliyetinin düşmesi.

Kurland, tüm bu gelişmelerin 4.000 dolar seviyesini Ethereum için yeni bir temel haline getirdiğini vurguladı.