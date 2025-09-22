ABD'de hükümet krizi endişesi! Bitcoin, 2 haftanın en düşük seviyesinde

Bitcoin, ABD federal hükümetinin kapanma ihtimaline ilişkin endişeler ve piyasalardaki temkinli hava nedeniyle son iki haftanın en düşük seviyelerine geriledi.

ABD borsa vadelilerinde düşüş

Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasında sağlık hizmetleri konusundaki talepler üzerine yaşanan anlaşmazlık, 30 Eylül’de sona erecek federal fonların uzatılmasını zorlaştırırken, ABD borsa vadelilerinde de düşüşe neden oldu.

Yatırımcılar ayrıca geçen hafta açıklanan Fed kararlarının etkilerini izlemeyi sürdürüyor. Fed beklendiği gibi faiz indirimi yaparken, Başkan Jerome Powell’ın gelecekteki adımlar için daha ölçülü bir yol haritası çizmesi, piyasalarda temkinli bir hava yarattı.

Bu gelişmelerin ardından Bitcoin 112.326,91 dolara kadar geriledi. Kripto para, şu sıralarda yüzde 2,27 düşüşle 112.815 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Bitcoin ETF’lerine 887 milyon dolarlık net giriş

Öte yandan, 15-19 Eylül (ET) tarihleri arasında spot Bitcoin ETF’lerine 887 milyon dolarlık, spot Ethereum ETF’lerine ise 557 milyon dolarlık net giriş oldu. BlackRock’un ETHA ürünü 513 milyon dolarlık girişle öne çıktı.