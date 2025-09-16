ABD’nin ilk meme coin ETF’i: Dogecoin ETF’i bu hafta başlıyor

ABD finans piyasaları, kripto dünyasında yeni bir dönüm noktasına sahne oluyor. Rex Shares ve Osprey ortaklığında geliştirilen Dogecoin ETF’i (DOJE), bu hafta piyasaya sürülmeye hazırlanıyor. ETF, ABD’nin ilk meme coin odaklı yatırım fonu olma özelliğini taşıyor.

Bloomberg ETF analistleri Eric Balchunas ve James Seyffart, gecikmelerin ardından en muhtemel lansman tarihinin Perşembe olduğunu açıkladı. Gelişmenin öncesinde Dogecoin son bir ayda yüzde 15 değer kazanırken, son 24 saatte yüzde 3,5 düşüş yaşadı.

“Faydası olmayan ilk ETF”

DOJE, genellikle belirgin bir ekonomik faydası bulunmayan ve internet kültüründen beslenen meme coin’lere odaklanan ilk ABD ETF’i olacak. Analist Eric Balchunas, fonu “bilinçli olarak hiçbir faydası olmayan bir şeyi tutan ilk ABD ETF’i” sözleriyle tanımladı.

Spot ETF değil

Dogecoin ETF’i, bir spot ETF değil. Yani doğrudan token sahipliği sağlamıyor. Bunun yerine, Cayman Adaları merkezli bir yan kuruluş aracılığıyla vadeli işlemler ve türev ürünler üzerinden DOGE’ye yatırım imkanı sunacak.

Daha fazla meme coin ETF’i gelebilir

Uzmanlara göre DOJE’nin piyasaya başarılı bir giriş yapması, diğer meme coin ETF’lerinin de önünü açabilir. Böylece internet kültürü ile geleneksel finans arasındaki sınırlar giderek daha da belirsizleşebilir.