Binance kurucusu Zhao’dan 10 milyar dolarlık fon planı

Binance’in milyarder kurucu ortağı Changpeng Zhao, 10 milyar dolarlık yatırım şirketi YZi Labs’ı dış yatırımcılara açmayı planlıyor. Ocak ayında Binance’ten ayrılan YZi, Zhao’nun kişisel servetini ve kurucu ortak Yi He dahil olmak üzere Binance’in ilk yöneticilerinin fonlarını yönetiyor.

“Her zaman dış ilgi var”

YZi Labs Başkanı Ella Zhang, şirketin gelecekte dış yatırımcılara açık bir fona dönüşebileceğini açıkladı.

Zhang, “Her zaman çok fazla dış ilgi var ve sonunda bunu değerlendireceğiz” derken, ekibin tam açılım öncesinde biyoteknoloji ve yapay zeka alanlarında uzmanlaşmaya devam ettiğini vurguladı.

500 milyon dolarlık kripto fonu

San Francisco merkezli YZi Labs, şimdiye kadar kripto, yapay zeka ve biyoteknoloji alanında birçok önemli projeyi destekledi.

Şirket, bir vape şirketini BNB hazine şirketine dönüştürmek için 500 milyon dolarlık bir fon da toplamıştı. YZi’nin mevcut sermayesinin yaklaşık yüzde 70’i dijital varlıklara yatırılmış durumda.

Zhao hâlâ Binance’in en büyük hissedarı

Binance’ten istifa eden ve dört ay hapis yatan Zhao, şirketin en büyük hissedarı olmaya devam ediyor. Şu anda ABD Başkanı Donald Trump’tan af bekleyen Zhao’nun adı kripto dünyasında hâlen etkisini sürdürüyor.

SEC’den dikkat çeken adım

YZi Labs Başkanı Zhang, düzenleyici kurumların tutumundaki değişime dikkat çekti. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC), kısa süre önce YZi portföy şirketlerinden özel bir demo talep ettiğini açıklayan Zhang, bunun Trump yönetimi altında kripto paralara karşı daha açık bir yaklaşımın işareti olduğunu ifade etti.