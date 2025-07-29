Binance Research: Altcoin sezonu kapıda

Binance Research raporuna göre, bireysel yatırımcıların geri dönüşü ve Ethereum ETF girişleri altcoin piyasasında yeni bir yükseliş trendine işaret ediyor.

Rapora göre S&P 500 ve Bitcoin, güçlü makro veriler ve iyileşen piyasa duyarlılığı sayesinde tüm zamanların en yüksek seviyelerine yakın işlem görüyor. Bireysel yatırımcıların ilgisinin artması ve özellikle Ethereum ETF’lerine yönelik 650 milyon dolarlık haftalık girişin etkisiyle altcoin piyasasında yeni bir dönemin kapısı aralanıyor.

Öne çıkan bulgular şöyle:

Bireysel yatırımcı rallisi: “Meme stock” olarak bilinen spekülatif hisseler yeniden gündemde. Kohl’s hisseleri yüzde 90, GoPro yüzde 49 yükselerek bireysel yatırımcıların risk iştahındaki artışı ortaya koydu.

Altcoin talebinde artış: Ethereum ETF’lerine toplam 3,9 milyar dolarlık giriş gerçekleşirken, BNB 23 Temmuz’da 807 dolarla rekor kırdı.

Makroekonomik görünüm: ABD’de PMI verisi 54,6’ya çıkarak 2025’in en hızlı ekonomik büyümesini işaret etti. Fed’in politika faizini sabit tutması beklenirken, küresel piyasalarda temkinli bir iyimserlik öne çıkıyor.

Önümüzdeki günlerde açıklanacak ABD büyüme verileri, çekirdek PCE ve tarım dışı istihdam raporları ile Avrupa’dan gelecek TÜFE ve GSYH rakamlarının piyasalarda yön belirlemesi bekleniyor. SEC’in Solana tabanlı ETF başvurularına ilişkin değerlendirme süreci de altcoinler için kritik bir dönemece işaret ediyor.