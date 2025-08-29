  1. Dünya Gazetesi
Binance’te vadeli işlemler yeniden normale döndü

Kripto para borsası Binance, platformdaki vadeli işlem hizmetlerinde yaşanan kısa süreli kesintinin giderildiğini ve tüm işlemlerin normale döndüğünü açıkladı.

Binance’te vadeli işlemleri etkileyen teknik sorun kısa sürede çözüldü. Platformda USDC ve USDT ile vadeli işlem yapılabiliyor.

Şirketten yapılan duyuruda, kullanıcıların USDC ve USDT ile vadeli işlem yapabildiği hizmetin yeniden tamamen faaliyete geçtiği belirtildi.

Açıklamada, “Binance’ta Futures UM işlemlerini etkileyen sorun çözüldü” ifadesi kullanıldı.

Kaynak: ForInvest