Bir gecede servet elde ettiler! Trump ailesi kripto lansmanıyla 6 milyar dolar kazandı

ABD Başkanı Donald Trump ve ailesi, yeni kripto girişimleri sayesinde yalnızca bir günde 6 milyar dolar değerinde servet kazandı.

Trump ailesi, World Liberty Financial (WLFI) isimli tokenin ticarete açılmasıyla birlikte büyük bir kağıt üzerinde değerleme elde etti.

World Liberty Financial lansmanı

The Wall Street Journal’ın aktardığına göre; Trump ailesi Pazartesi günü WLFI adlı kripto para birimini piyasaya sürdü. Bu hamle, kripto dünyasında ilk halka arzın (IPO) eşdeğeri olarak yorumlandı. Şimdiye kadar yalnızca özel satışla erişilebilen tokenler, artık ticarette gerçek dünya değerlemesi kazanmış oldu.

Trump ailesinin payı büyük

Trump ailesi çıkarılan tokenlerin yaklaşık dörtte birine sahip. Trump’ın oğulları Donald Trump Jr, Eric Trump ve Barron Trump proje kurucu ortakları arasında yer alırken, Donald Trump “Kurucu Ortak Emeritus” unvanıyla öne çıkıyor.

Tokenler kilitli, ama değer yükseldi

World Liberty ekibi, kurucuların ve ekip üyelerinin elindeki tokenlerin şimdilik “kilitli” olduğunu ve satılamayacağını açıkladı. Buna rağmen borsada açılan ticaret, Trump ailesinin servetini kağıt üzerinde milyarlarca dolar artırdı.

“Amerika’yı kripto ile yeniden büyük yapacağız”

Trump ve oğulları, geçen yıl seçim kampanyası döneminde World Liberty Financial’ı kurmuş ve “Amerika’yı bu kez kripto ile Yeniden Büyük Yapacağız” sloganıyla duyurmuştu.

Lansmanla birlikte hem siyasi hem finansal yankı uyandıran proje, kripto piyasasında şimdiden büyük tartışmalara yol açtı.