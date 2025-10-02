Bitcoin 119 bin 500 doları test etti, 1,5 ayın zirvesinde

ABD’de hükümetin kapanması, zayıf ekonomik veriler ve Fed’den faiz indirimi beklentisinin artması Bitcoin’i yukarı taşıdı.

Geçen ayı yüzde 5,35 primle 114 bin dolardan kapatan Bitcoin, ekim ayına güçlü bir giriş yaptı. Dün yüzde 4,04 değer kazanarak 118 bin 670 dolardan kapanış yapan BTC, bugün en yüksek 119 bin 500 doları gördü. TSİ 07.00 itibarıyla fiyatlar 118 bin 800 dolar seviyelerinde dengelenmeye çalışıyor.

Fed beklentisi ve hükümet kapanması etkisi

ABD’de federal hükümetin kapanması, piyasada belirsizliği artırırken, istihdam ve imalat verilerinin beklenti altında kalması Fed’in olası faiz indirimi için beklentileri zirveye taşıdı.

ETF’lerden güçlü para girişi

Bitcoin’de dikkat çeken bir diğer gelişme ise ETF kanalıyla gerçekleşen kurumsal alımlar oldu. 29 Eylül-1 Ekim arasındaki üç işlem gününde, ABD’li borsa yatırım fonları aracılığıyla BTC’ye 1,21 milyar dolarlık giriş gerçekleşti.