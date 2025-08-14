Bitcoin 124 bin 480 dolara ulaşarak rekor kırdı

Fed’in faiz indirimine gideceğine dair beklentiler, Bitcoin’i 124 bin 480 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine taşıdı.

Piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük kripto varlığı olan Bitcoin, Fed’in daha gevşek bir para politikasına yöneleceği beklentileriyle temmuz ayında görülen önceki zirvesini aşarak 124 bin doları aştı. Gün içinde, ikinci büyük kripto varlık Ether de 4 bin 780 dolara ulaşarak 2021 sonlarından bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Analistler, rallinin Fed’in faiz indirimi beklentileri, kurumsal alımların devam etmesi ve Trump yönetiminin kripto yatırımlarını kolaylaştıracak adımlarının etkisiyle güçlendiğini belirterek, “Teknik olarak 125 bin doların üzerinde kalıcı bir kırılma, BTC’yi 150 bin dolara taşıyabilir” değerlendirmesinde bulunuyor.