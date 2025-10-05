Bitcoin 125 bin doları aştı: Yeni rekor seviyesi görüldü

Lider kripto para birimi Bitcoin, 125 bin doların üzerine çıkarak yeni bir tarihi zirveye ulaştı.

ABD hükümetinin kapanması ve bu süreçte artan faiz indirimi beklentilerinin de etkisiyle kripto para piyasalarında alım dalgası yaşanırken, Bitcoin son bir haftada yüzde 14 değer kazandı.

Geçtiğimiz hafta yaklaşık 108 bin 600 dolar seviyesinden işlem gören Bitcoin, cuma günü itibarıyla 124 bin dolar sınırına dayanarak son yılların en güçlü haftalık performanslarından birini sergiledi.

Toplam kripto para piyasasının değeri ise bu yükselişle birlikte 4,21 trilyon doları aştı.