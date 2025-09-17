Bitcoin, Fed faiz indirimi beklentileriyle 117 bin doları aştı

Kripto para piyasaları, Fed’in faiz kararı öncesinde hareketlendi. Yıl sonuna kadar art arda faiz indirimlerinin gündeme geleceği beklentisiyle Bitcoin fiyatı dört haftanın zirvesine çıktı.

Fed’in TSİ 21.00’de açıklayacağı kararında 25 baz puanlık bir faiz indirimi bekleniyor. Analistler, olası bir politika gevşemesinin kripto para birimleri de dahil olmak üzere riskli varlıklara destek sağlayacağını vurguluyor.

Bitcoin 117 bin doları aştı

Gelişmelerin etkisiyle Bitcoin, sabah saatlerinde 117.314,17 dolara kadar yükseldi. Gün içinde sınırlı bir geri çekilme yaşansa da kripto para birimi şu sıralar 117.280 dolar seviyesinde, %0,32 artışla işlem görüyor.

Piyasaların gözü Powell’da

Jefferies ekonomisti Mohit Kumar, piyasanın Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarına odaklandığını belirtti. Kumar, Powell’ın son dönemde işgücü piyasasında yaşanan yavaşlama, enflasyon riskleri ve ekonomik projeksiyonlardaki belirsizliklere ne kadar ağırlık vereceğinin kritik olacağını ifade etti. Ayrıca bazı politika yapıcıların daha güçlü faiz indirimleri talep edebileceğine dikkat çekti.