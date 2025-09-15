Bitcoin, Fed indirim beklentisiyle 3 haftanın zirvesinde

Fed’in bu hafta faiz indirimine gideceği beklentileri, riskli varlıklarda yükselişi tetikledi. Bitcoin 116 bin doların üzerine çıkarak üç haftanın en yüksek seviyesini gördü.

Yarın başlayacak ve çarşamba günü tamamlanacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında, 25 baz puanlık indirim olasılığı piyasada yüzde 97, 50 baz puanlık indirim ihtimali ise yüzde 3 seviyesinde fiyatlanıyor. Aralık 2026’ya kadar toplamda 140 baz puanın üzerinde indirim yapılacağı öngörülüyor.

XTB’den Kathleen Brooks, Fed’in inatçı yüksek enflasyon karşısında adım atmama ihtimaline dikkat çekerek, “Asıl soru, piyasanın fazla ileri gidip gitmediği ve Fed’in yüksek enflasyon nedeniyle indirimlere direnip direnmeyeceği” değerlendirmesinde bulundu.

Bitcoin, 116 bin 783 dolara kadar yükseldikten sonra yüzde 0,42 artışla 116 bin 341 dolardan işlem görüyor.