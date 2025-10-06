Bitcoin yıl sonunda 200 bin doları görebilir

Standard Chartered, Bitcoin’in yıl sonuna kadar 200 bin dolar seviyesine ulaşabileceğini öngörüyor. Banka, ABD’deki hükümet kapanması süreci ve kurumsal yatırımcı ilgisini fiyat artışında belirleyici unsurlar arasında gösterdi.

Standard Chartered’ın Dijital Varlıklar Araştırma Küresel Başkanı Geoff Kendrick tarafından hazırlanan raporda, Bitcoin’in 121 bin doların üzerindeki son yükselişinin, “Ekim Yükselişi (Uptober)” olarak bilinen boğa piyasası örüntüsüne uyduğu belirtildi.

NTV'de yer alan habere göre Kendrick, bu döngünün geçmiş dönemlerden farklı olarak halving (yarılanma) sonrası beklenen fiyat düşüşünü yaşamadan devam ettiğine dikkat çekerek, bunun piyasa dinamiklerindeki yapısal değişime işaret ettiğini ifade etti.

Bankaya göre, ABD hükümetinin kapanma süreci de Bitcoin için beklenmedik bir yükseliş katalizörü oluşturdu.

Kendrick, Bitcoin’in artık “ABD hükümet risklerine karşı bir korunma aracı” olarak değerlendirildiğini ve hazine getirileriyle korelasyonun da bu eğilimi güçlendirdiğini belirtti.