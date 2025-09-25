CoinTR CEO'su Eşelioğlu: Türkiye kripto varlıkta hızlı davrandı

Kripto pa­ra borsa­sı CoinTR markasının geli­şim süreci ve pro­jeleri İstanbul'da düzenlenen tanı­tım toplantısın­da anlatıldı. Top­lantıda ayrıca Re­al Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler ile yapı­lan işbirliğinin detayları pay­laşıldı.

CoinTR CEO'su Eşeli­oğlu, Türkiye'nin, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve sakla­ma kuruluşlarına yönelik dü­zenlemelerde bir­çok ülkeye kıyasla daha hızlı hareket ettiğini, çerçeve­nin netleşmesiy­le sektörde lisans sürecinin başla­dığını ifade etti. Eşelioğlu, Türki­ye'de kripto var­lık piyasasına yönelik düzen­lemelerin sektörü daha şeffaf ve güvenilir bir yapıya kavuş­turduğunu belirterek, “2024 Temmuz'da Türkiye'de regü­lasyonlar başladı. Biz de buna hazırlıklarımızı yaptık ve baş­vurularımızı gerçekleştirdik.

En son 30 Haziran'da son baş­vurumuzu dosyamıza ilettik” dedi. Halihazırda SPK'nin in­ternet sitesinde yayımlanan ve faaliyette olan 49 borsa bulun­duğunu dile getiren Eşelioğlu, bunlar­dan 39'unun yeni müşteri kabul etti­ğini, kendilerinin de bunlardan biri olduğu­nu söyledi. Ali Eşelioğlu, krip­to varlıklarla ilgili küresel dü­zenlemeler konusunda birçok ülkenin çeşitli adımlar attığı­nı dile getirdi. Türkiye'nin bu konuda hızlı hareket ettiğini belirten Eşelioğlu, “Şu anda çerçeve net olarak belli.

Hem kripto varlık hizmet sağlayıcı­ları hem de saklama kuruluş­larının ne gibi görevleri var, ne gibi sorumlulukları var, bun­ların hepsini paylaştılar ve SPK yönetiminde burada baş­vurularını yaptılar. Yani artık herkes için çerçeve belli Tür­kiye'de." dedi. Eşelioğlu, “Bu, şu açıdan önemli, Türk kullanıcısı artık biliyor ki SPK, MASAK, MKK, bir süre sonra belki BDDK, Merkez Bankasının da içinde olacağı kurumlar artık burayı gözlemliyor. Yatırımcılar da­ha gönül rahatlığıyla yatırım­larını yapabilecekler” ifadesi­ni kullandı.

Regülasyonlarla yatırımcıya güven geldi

Regülasyonların yatırım­cı güvenini artırdığını söy­leyen Eşelioğlu, şöyle devam etti: “SPK'nin dü­zenlemesiyle artık ya­tırımcılar, regüle edilmiş, önemli bir devlet kurumu ta­rafından takip edilen, kontrol edilen bir sektöre rahatlıkla yatırım yapabilecekler. MA­SAK zaten görevdeydi baka­cak olursanız. Ama SPK ka­nunuyla beraber burada ana çatı organize kuruluş SPK ol­du. Onların kontrolünde ça­lışmalarımız devam ediyor. Ürün geliştirmelerimiz de­vam ediyor. Kullanıcılarımıza yönelik çeşitli ürünlerle müş­teri sayımızda artışı hedefle­diğimiz gibi ilerletiyoruz.”

Kripto varlık okuryazarlı­ğı konusunda Türkiye'de ek­siklikler olduğunu söyleyen Eşelioğlu, “Zaten finansal okuryazarlık tarafında Türki­ye'de adım atılıyor, birtakım çalışmalar var. Ama kripto okuryazarlığı biraz daha ek­sik olunan bir kurum. Çünkü zaten sektör yeni diyebiliriz. Bankacılık tarihi gibi onlar­ca, yüzlerce yıllık bir geçmişi yok” diye konuştu.

Arda Türkiye’den çıkmış bir başarı hikayesi

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler ile yapılan marka elçiliği anlaşmasına da değinen Ali Eşelioğlu, şunları kaydetti: “Arda'nın rüya takımıyla beraber takımdaki kişilere özellikle finansal okuryazarlık eğitimi vereceğiz. Burada ilk adımı attık. Arda'nın rüya takımı oluşturuldu halk oylamasıyla. En son Arda'nın oylarıyla belirlendi. Burada kazanan kişilere öncelikle finansal okuryazarlık tarafında eğitimler vereceğiz. Çeşitli sertifikalar kazandıracağız ve günün sonunda Arda ile de bir araya getireceğiz. Onlar çünkü Türkiye'nin başarı hikayeleri. Arda da aslında Türkiye'den çıkmış bir başarı hikayesi.” Eşelioğlu, CoinTR'nin bu tür programları artırarak kullanıcıların daha bilinçli yatırım yapmalarını sağlamayı hedeflediğini belirtti.