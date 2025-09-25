CoinTR CEO'su Eşelioğlu: Türkiye kripto varlıkta hızlı davrandı
Türkiye’nin kripto varlıkta oldukça hızlı hareket ettiğini söyleyen CoinTR CEO'su Eşelioğlu, düzenlemelerin etkili olduğunu kaydetti. Eşelioğlu, Türkiye'de kripto varlık piyasasına yönelik düzenlemelerin sektörü daha şeffaf ve güvenilir bir yapıya kavuşturduğunu belirterek, “Şu anda çerçeve net olarak belli” dedi.
Kripto para borsası CoinTR markasının gelişim süreci ve projeleri İstanbul'da düzenlenen tanıtım toplantısında anlatıldı. Toplantıda ayrıca Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler ile yapılan işbirliğinin detayları paylaşıldı.
CoinTR CEO'su Eşelioğlu, Türkiye'nin, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve saklama kuruluşlarına yönelik düzenlemelerde birçok ülkeye kıyasla daha hızlı hareket ettiğini, çerçevenin netleşmesiyle sektörde lisans sürecinin başladığını ifade etti. Eşelioğlu, Türkiye'de kripto varlık piyasasına yönelik düzenlemelerin sektörü daha şeffaf ve güvenilir bir yapıya kavuşturduğunu belirterek, “2024 Temmuz'da Türkiye'de regülasyonlar başladı. Biz de buna hazırlıklarımızı yaptık ve başvurularımızı gerçekleştirdik.
En son 30 Haziran'da son başvurumuzu dosyamıza ilettik” dedi. Halihazırda SPK'nin internet sitesinde yayımlanan ve faaliyette olan 49 borsa bulunduğunu dile getiren Eşelioğlu, bunlardan 39'unun yeni müşteri kabul ettiğini, kendilerinin de bunlardan biri olduğunu söyledi. Ali Eşelioğlu, kripto varlıklarla ilgili küresel düzenlemeler konusunda birçok ülkenin çeşitli adımlar attığını dile getirdi. Türkiye'nin bu konuda hızlı hareket ettiğini belirten Eşelioğlu, “Şu anda çerçeve net olarak belli.
Hem kripto varlık hizmet sağlayıcıları hem de saklama kuruluşlarının ne gibi görevleri var, ne gibi sorumlulukları var, bunların hepsini paylaştılar ve SPK yönetiminde burada başvurularını yaptılar. Yani artık herkes için çerçeve belli Türkiye'de." dedi. Eşelioğlu, “Bu, şu açıdan önemli, Türk kullanıcısı artık biliyor ki SPK, MASAK, MKK, bir süre sonra belki BDDK, Merkez Bankasının da içinde olacağı kurumlar artık burayı gözlemliyor. Yatırımcılar daha gönül rahatlığıyla yatırımlarını yapabilecekler” ifadesini kullandı.
Regülasyonlarla yatırımcıya güven geldi
Regülasyonların yatırımcı güvenini artırdığını söyleyen Eşelioğlu, şöyle devam etti: “SPK'nin düzenlemesiyle artık yatırımcılar, regüle edilmiş, önemli bir devlet kurumu tarafından takip edilen, kontrol edilen bir sektöre rahatlıkla yatırım yapabilecekler. MASAK zaten görevdeydi bakacak olursanız. Ama SPK kanunuyla beraber burada ana çatı organize kuruluş SPK oldu. Onların kontrolünde çalışmalarımız devam ediyor. Ürün geliştirmelerimiz devam ediyor. Kullanıcılarımıza yönelik çeşitli ürünlerle müşteri sayımızda artışı hedeflediğimiz gibi ilerletiyoruz.”
Kripto varlık okuryazarlığı konusunda Türkiye'de eksiklikler olduğunu söyleyen Eşelioğlu, “Zaten finansal okuryazarlık tarafında Türkiye'de adım atılıyor, birtakım çalışmalar var. Ama kripto okuryazarlığı biraz daha eksik olunan bir kurum. Çünkü zaten sektör yeni diyebiliriz. Bankacılık tarihi gibi onlarca, yüzlerce yıllık bir geçmişi yok” diye konuştu.
Arda Türkiye’den çıkmış bir başarı hikayesi
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler ile yapılan marka elçiliği anlaşmasına da değinen Ali Eşelioğlu, şunları kaydetti: “Arda'nın rüya takımıyla beraber takımdaki kişilere özellikle finansal okuryazarlık eğitimi vereceğiz. Burada ilk adımı attık. Arda'nın rüya takımı oluşturuldu halk oylamasıyla. En son Arda'nın oylarıyla belirlendi. Burada kazanan kişilere öncelikle finansal okuryazarlık tarafında eğitimler vereceğiz. Çeşitli sertifikalar kazandıracağız ve günün sonunda Arda ile de bir araya getireceğiz. Onlar çünkü Türkiye'nin başarı hikayeleri. Arda da aslında Türkiye'den çıkmış bir başarı hikayesi.” Eşelioğlu, CoinTR'nin bu tür programları artırarak kullanıcıların daha bilinçli yatırım yapmalarını sağlamayı hedeflediğini belirtti.