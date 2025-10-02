Ether yukarı, bitcoin aşağı: Citigroup'tan yeni kripto raporu!

Citigroup, kripto para piyasasına ilişkin beklentilerini revize etti. Banka, yayımladığı raporda ether için yıl sonu hedefini yukarı yönlü güncellerken, bitcoin tahminini aşağı çekti.

Ethereum için hedef yükseldi

Rapora göre Ethereum için yıl sonu fiyat hedefi 4.300 dolardan 4.500 dolara çıkarıldı. Bu artışa, borsa yatırım fonlarından (ETF) ve dijital varlık hazinelerinden gelen güçlü girişlerin etkili olduğu vurgulandı.

Bitcoin beklentisi aşağı çekildi

Banka, Bitcoin için daha önce 135.000 dolar olarak açıkladığı hedefini 133.000 dolara düşürdü. Bu revizyonun arkasında doların güçlenmesi ve altın fiyatlarındaki zayıflamanın etkili olduğu belirtildi.

Revizyonun gerekçesi olarak doların güçlenmesi ve altın fiyatlarındaki zayıflama gibi makroekonomik faktörler gösterildi.