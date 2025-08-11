Ethereum 2021 zirvesine yaklaştı

Kurumsal yatırım ve hazine şirketlerinin alımları Ethereum fiyatını 4.332 dolara taşıdı. Bu seviye, Aralık 2021’den beri görülen en yüksek fiyat oldu.

ABD’de bu yıl listelenen dokuz borsa yatırım fonuna (ETF) Ethereum için 6,7 milyar dolardan fazla yatırım yapılırken, borsaya kayıtlı dijital varlık hazine şirketlerinin de Ethereum biriktirme eğilimi güçlendi. .

Trump’ın oğlundan Ethereum paylaşımı

ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu Eric Trump, X platformunda yaptığı paylaşımda Ethereum’daki yükselişi alkışladı. Birçok dijital varlık kuruluşunda finansal çıkarı bulunan Eric Trump’ın bu açıklaması, piyasada dikkat çekti.