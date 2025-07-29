Ethereum kurumsal yatırımlarla Bitcoin'i geride bıraktı

Ethereum (ETH), son günlerde kurumsal yatırımcıların yoğun ilgisiyle yükselişini sürdürürken, Standard Chartered yeni tahminini paylaştı. Bankanın baş analistlerinden Geoff Kendrick'e göre, Ethereum'un mevcut ivmesi, kurumsal kripto hazine şirketlerinden gelen talebin etkisiyle önümüzdeki dönemde daha da güçlenebilir.

Ethereum, Pazartesi günü 3.940 dolarla son yedi ayın en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra Salı günü yüzde 2,3 artışla 3.876 dolara yükseldi. Bu performans, yatırımcıların ETH'ye olan güvenini yansıtıyor.

Kendrick, Ethereum'un son dönemde Bitcoin'in önüne geçerek kurumsal yatırım portföylerinde daha fazla yer bulduğunu belirtti. Bilançolarında dijital varlık bulunduran halka açık şirketler, ETH’yi stratejik bir varlık olarak tercih etmeye başladı.

“Birçok yargı alanında yatırımcıların dijital varlıklara doğrudan erişiminde kısıtlamalar var. Bu durum, yatırımcıları ETH sahibi şirketlerde hisse alımı gibi dolaylı yatırım yollarına yönlendiriyor” diyen Kendrick, bu trendin Ethereum’un uzun vadeli potansiyeline duyulan güveni artırdığını vurguladı.

Standard Chartered’a göre, Ethereum’un yükselişinde DeFi uygulamaları, tokenize edilmiş gerçek dünya varlıklarının yaygınlaşması ve kurumsal cüzdanlarda ETH’nin benimsenmesindeki artış da önemli rol oynuyor.

Hedef: 2025’te 4 bin doların üzerine çıkmak

Kendrick, ETH’nin bu yapısal desteklerle Standard Chartered’ın 2025 sonu için belirlediği 4.000 dolarlık kilit direnç seviyesini aşabileceğini söyledi. Bu tahmin, özellikle kurumsal ilginin sürmesi ve düzenleyici belirsizliklerin aşılması durumunda daha yüksek seviyelerin görülebileceği anlamına geliyor.

Ethereum’un altyapı olarak sunduğu çözümlerin giderek daha fazla yatırım stratejisinin merkezine oturduğunu belirten analiz, ETH’nin sadece bir kripto para değil, geleceğin finans mimarisinin temel taşı olarak değerlendirildiğini ortaya koyuyor.