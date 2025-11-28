Ethereum’de yükseliş sinyali

Ethereum, 10 Kasım’da gördüğü 3 bin 633 dolarlık zirveden sonra iki haftaya yakın süren düşüşle 21 Kasım’da 2 bin 680 dolara kadar geriledi. Ancak bu seviyeden güçlü bir toparlanma gösteren ETH, yeniden 3 bin doların üzerine çıkarak son 7 günde yüzde 7’yi aşan değer kazancı sağladı. Buna rağmen fiyat hâlâ ağustos ayında görülen tüm zamanların zirvesinin yaklaşık yüzde 40 altında.

Borsalardaki arz sert şekilde azalıyor

Yükselişi destekleyen en önemli faktörlerden biri, borsalarda tutulan Ethereum miktarının hızlı düşüşü oldu. CryptoQuant verilerine göre temmuz başında 20,9 milyon olan borsa rezervleri 16,8 milyon ETH’ye indi. Satışa hazır token sayısının azalması, kısa vadeli satış baskısını zayıflatarak fiyatlar için olumlu bir zemin oluşturuyor.

Grafiklerde düşen kama formasyonundan yukarı yönlü çıkış gerçekleştiren Ethereum için 3 bin 96 dolar direnç seviyesi öne çıkıyor. Bu eşik aşılırsa 3 bin 600 dolara doğru bir hareket mümkün görülüyor. Öte yandan 3 bin doların altına sarkması hâlinde 2.750 dolar yeniden önemli bir destek olarak izleniyor.