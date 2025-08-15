Garanti BBVA Kripto’da USDT işlemleri başladı

14 Ağustos itibarıyla USDT (Tether) alım satım ve transfer işlemleri Garanti BBVA Kripto platformunda başladı.

Garanti BBVA Kripto Genel Müdürü Onur Güven, USDT’nin platforma eklenmesine ilişkin yaptığı açıklamada, kripto paralara yönelik yatırım ilgisinin hem dünyada hem Türkiye’de hızla arttığını belirtti. Güven, “USDT, ABD dolarına sabitlenmiş bir kripto varlık olarak, kullanıcılarımıza alım satım ve transfer işlemlerinde büyük kolaylık sağlıyor. Amacımız, yatırımcılarımıza hızlı ve kolay bir deneyim sunmak” dedi.

Türkiye’de bir banka çatısı altında kripto hizmeti sunan ilk platform olduklarını hatırlatan Güven, “USDT’yi ekleyerek kullanıcılarımızın Ethereum ağı üzerinden transferlerini kolayca gerçekleştirmesini ve USDT paritelerinde işlem yapmasını sağlıyoruz. Yatırımcılarımızın beklentilerini güçlü teknoloji ve bankacılık deneyimimizle desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.