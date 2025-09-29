Halka açık şirketlerin kripto yatırımları artıyor

Eylül ayının sonuna yaklaşırken kripto para piyasalarında regülasyon gelişmeleri manşetlere taşınmaya devam ediyor. Kripto para piyasasının önündeki makro ve düzenleyici engeller azalırken, spot ETF’ler giderek daha fazla gündeme geliyor. Nvidia’nın Nscale yatırımı, kripto ve yapay zekanın orta yol bulmaya çabaladığına güçlü kanıtlardan birini oluşturuyor. Öte yandan halka açık şirketlerin kripto tabanlı hazine stratejilerine geçişi hız kazanıyor. OKX TR, Alphas isimli bülteninden öne çıkan gelişmeleri paylaştı.

Yeni listeleme standartları, kripto ETF listelemelerini hızlandırabilir

Eylülün son günlerine damga vuran son haberlerden biri, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’ndan (SEC) geldi. SEC, New York Menkul Kıymetler Borsası, Cboe ve Nasdaq gibi borsaların spot kripto borsa yatırım fonlarını (ETF) listeleme prosedürünü düzenleyen “genel listeleme standartlarını” onayladı. OKX analistlerine göre bu, spot kripto ETF’lerin piyasaya sürülme hızını artırma potansiyelini taşıyor. Uyumluluk, denetim ve likidite güvencesi gibi temel kurallar, son standartlarda da korunuyor. Netleşen ve her ETF için özelleştirilmiş SEC onayı ihtiyacını ortadan kaldıran bu listeleme standartları, yeni başvuruların önünü açabilir.

Nvidia, Nscale’e 683 milyon dolar yatırım yapacak

Madencilik şirketi Arkon Energy’den ayrılan Birleşik Krallık merkezli yapay zeka altyapısı şirketi Nscale, yapay zeka odaklı bilişim altyapısı kurmak için Nvidia’dan yaklaşık 683 milyon dolarlık yatırım aldı. Habere göre Nscale, 2026’ya kadar Birleşik Krallık tesislerinde yaklaşık 60 bin adet Nvidia grafik işlem birimi (GPU) devreye alacak. Bilgi işlem altyapısının yeniden önemli gündemlerden birine dönüştüğüne kanıt olan bu gelişme, özellikle merkeziyetsiz bilgi işlem, veri depolama ve GPU süreçlerine odaklanan kripto varlık projelerini etkileme potansiyeli taşıyor. OKX TR analistleri, bugünün bilgi işlem altyapısının sorunlarını merkeziyetsiz teknolojilerle aşmaya odaklanan projelere dikkat çekiyor.

Nasdaq’ta işlem gören bir şirket, Solana hazine şirketi olacak

Halka açık şirketlerin Bitcoin dışındaki varlıkları hazinelerinde değerlendirme yönündeki stratejileri hız kazanıyor. Bu konudaki son haber, Nasdaq'taki Brera isimli şirketten geldi. Abu Dhabi merkezli Pulsar Group ve Wall Street’in tanınan isimlerinden Cathie Wood’un ARK Invest isimli şirketlerin liderliğinde 300 milyon dolar özel yatırım alan Brera, marka kimliğini “Solmate” olarak yenileyerek Solana’yı merkeze alan bir dijital hazine oluşturmak için harekete geçti. OKX TR analistlerine göre bu, halka açık şirketlerin token temelli hazinelerin ve anlatıları bu strateji üzerinden kurmanın piyasa değerini artırabileceğine inandığını gösteriyor. Analistler, bu stratejiyi izleyen şirketlerin başarılı olması durumunda, daha fazla şirketin kripto paraları hazine varlığı olarak değerlendirebileceğini öngörüyor.