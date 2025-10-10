Her üç kişiden biri kripto işlemi yapıyor
Paribu’nun, FutureBright ile üç yıldır yürüttüğü “Kripto Para Bilinirlik ve Algı Araştırması”na göre, Türkiye’de kripto para bilinirliği yüzde 99’a ulaştı. İşlem yapanların oranı ise yüzde 1’den yüzde 31’e çıktı. Söz konusu oran, 2020 yılında yüzde 1’di. Başka bir ifadeyle 10 kişiden 1’i işlem yapıyordu.
Hamide HANGÜL
Şirketin, 1 Temmuz 2025 – 12 Eylül 2025 tarihleri arasında Türkiye’yi temsilen 12 ilde bilgisayar destekli yüz yüze anket yöntemiyle gerçekleştirilen kantitatif araştırma sonuçları basın toplantısıyla açıklandı.
Buna göre, kripto para işlemi yapanların oranında 2020’den bu yana görülen artış trendi, bu yıl altıncı kez yayımlanan araştırma sonuçlarında da bozulmadı. Rapora göre kripto paralarla işlem yapanların oranı son bir yılda yüzde 27’den yüzde 31’e yükseldi. Türkiye’de 3 kişiden birinin kripto para işlemi yaptığını gösteren rapor, her 5 katılımcıdan birinin son 6 ay içinde işlem yapmaya başladığını ortaya koydu.
Her 4 kişiden 3’ü uzun vadeli yatırım aracı görüyor
Katılımcıların en çok güvendiği yatırım ve tasarruf aracı altın oldu. Bu güven, yatırım ve tasarruf tercihlerine de yansıdı. Yatırım tercihleri arasında ilk sırada altın yer alırken, her 3 kişiden birinin kripto paraları tercih ettiği görüldü. Kripto paralar bu oranla yatırım tercihleri arasında Türk Lirası, gayrimenkul, borsa / yatırım fonu ve bireysel emeklilik (BES) gibi araçları da geride bıraktı. Rapor, her 4 kişiden 3’ünün, kripto paraların kısa vadeli alım satım işlemi için kullanıldığını düşündüğünü gösterdi. Rapora göre, işlem yapan her 5 kişiden 4’ü de kısa vadeli alım satım işlemi yaptığını söyledi. Öte yandan işlem yapan 4 kişiden 3’ü, kriptoyu uzun vadeli yatırım aracı olarak görüyor.
Yüksek getiri düşüncesi en büyük tercih nedeni
Yüksek getiri potansiyeli, kripto para işlemi yapanların başlıca motivasyonları arasında liderliği korudu. Araştırmaya göre kripto parayla işlem yapan 5 kişiden 3’ü, ilk motivasyonlarının “yüksek getiri potansiyeli” olduğunu söyledi. Öte yandan kripto paraların gelecekte kullanımının artacağını düşünenlerin oranı yüzde 54’e yükseldi. Bu oran, Paribu’nun 2022’de gerçekleştirdiği araştırmada yüzde 27 olarak kaydedilmişti.
Ayrıca kripto paraların trend olduğu için tercih edilme oranı, yüzde 45’ten yüzde 37’ye geriledi. Rapora göre, kullanıcıların kripto para işlem platformlarından beklentileri arasında ilk sırada “güvenlik” yer alırken, 2 kişiden birinin “kişiye özel avantajlar” sunulmasını beklediği görüldü. Rapora göre, 2025’te kripto paralarla işlem yapan 25-34 yaş grubunun oranı yüzde 29’dan yüzde 34’e yükseldi. Kripto para işlemi yapan ortalama yaş ise 34,2 olarak ölçüldü.