Her üç kişiden biri kripto işlemi yapıyor

Hamide HANGÜL

Şirketin, 1 Temmuz 2025 – 12 Eylül 2025 tarihleri arasında Tür­kiye’yi temsilen 12 ilde bilgi­sayar destekli yüz yüze anket yöntemiyle gerçekleştirilen kantitatif araştırma sonuç­ları basın toplantısıyla açık­landı.

Buna göre, kripto pa­ra işlemi yapanların oranın­da 2020’den bu yana görülen artış trendi, bu yıl altıncı kez yayımlanan araştırma sonuç­larında da bozulmadı. Rapo­ra göre kripto paralarla işlem yapanların oranı son bir yılda yüzde 27’den yüzde 31’e yük­seldi. Türkiye’de 3 kişiden bi­rinin kripto para işlemi yap­tığını gösteren rapor, her 5 katılımcıdan birinin son 6 ay içinde işlem yapmaya başla­dığını ortaya koydu.

Her 4 kişiden 3’ü uzun vadeli yatırım aracı görüyor

Katılımcıların en çok gü­vendiği yatırım ve tasarruf aracı altın oldu. Bu güven, ya­tırım ve tasarruf tercihlerine de yansıdı. Yatırım tercihle­ri arasında ilk sırada altın yer alırken, her 3 kişiden birinin kripto paraları tercih etti­ği görüldü. Kripto paralar bu oranla yatırım tercihleri ara­sında Türk Lirası, gayrimen­kul, borsa / yatırım fonu ve bireysel emeklilik (BES) gi­bi araçları da geride bıraktı. Rapor, her 4 kişiden 3’ünün, kripto paraların kısa vadeli alım satım işlemi için kulla­nıldığını düşündüğünü gös­terdi. Rapora göre, işlem ya­pan her 5 kişiden 4’ü de kısa vadeli alım satım işlemi yaptı­ğını söyledi. Öte yandan işlem yapan 4 kişiden 3’ü, kriptoyu uzun vadeli yatırım aracı ola­rak görüyor.

Yüksek getiri düşüncesi en büyük tercih nedeni

Yüksek getiri potansiyeli, kripto para işlemi yapanların başlıca motivasyonları ara­sında liderliği korudu. Araş­tırmaya göre kripto parayla işlem yapan 5 kişiden 3’ü, ilk motivasyonlarının “yüksek getiri potansiyeli” olduğu­nu söyledi. Öte yandan krip­to paraların gelecekte kullanı­mının artacağını düşünenle­rin oranı yüzde 54’e yükseldi. Bu oran, Paribu’nun 2022’de gerçekleştirdiği araştırmada yüzde 27 olarak kaydedilmişti.

Ayrıca kripto paraların trend olduğu için tercih edilme ora­nı, yüzde 45’ten yüzde 37’ye geriledi. Rapora göre, kullanı­cıların kripto para işlem plat­formlarından beklentileri ara­sında ilk sırada “güvenlik” yer alırken, 2 kişiden birinin “ki­şiye özel avantajlar” sunulma­sını beklediği görüldü. Rapora göre, 2025’te kripto paralarla işlem yapan 25-34 yaş grubu­nun oranı yüzde 29’dan yüzde 34’e yükseldi. Kripto para işle­mi yapan ortalama yaş ise 34,2 olarak ölçüldü.