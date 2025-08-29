'Hiç şüphem yok' diyerek duyurdu: Trump'ın oğlundan Bitcoin için 'bomba' tahmin!

Hong Kong’da düzenlenen Bitcoin Asia 2025 konferansına katılan ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu Eric Trump, kripto para piyasalarına damga vuracak bir açıklama yaptı.

Eric Trump, konuşmasında Bitcoin topluluğunun babası Donald Trump’a büyük destek verdiğini belirterek, “Bitcoin topluluğu babamı daha önce hiç görmediğim şekilde benimsedi” ifadelerini kullandı.

Trump, Bitcoin’e olan güvenlerini vurgulayarak, “Bu topluluğu seviyoruz, inanıyoruz” dedi.

Trump'ın oğlundan dev Bitcoin tahmini

Bitcoin için çarpıcı bir tahminde bulunan Trump, “Hiç şüphem yok. Bitcoin 1 milyon doları görecek” sözleriyle iddiasını yineledi.

Bitcoin'in 2025 performansı

Kripto para birimi 2025 yılı boyunca güçlü bir seyir izledi. Yılbaşından bu yana yüzde 18 yükselen Bitcoin, ağustos ortasında 124.480,82 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.

Analistler, dostane düzenlemeler ve kurumsal yatırımcıların talebinin fiyatları desteklediğini belirtirken başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere Trump ailesinin açıklamaları piyasada büyük bir ilgiyle takip ediliyor.