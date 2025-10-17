Japonya’da yen’e sabitli stabilcoin geliyor

Dijital para teknolojileri küresel ölçekte hızla yayılırken Japonya’dan dikkat çekici bir hamle geldi.

Nikkei gazetesinin haberine göre, ülkenin en büyük üç finans grubu Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG) ve Mizuho Financial Group, ortak bir stabilcoin altyapısı kurmak üzere güçlerini birleştirdi.

Bu yeni dijital para birimi, hem bankalar arası transferlerde hem de perakende ödemelerde kullanılabilecek.

Projenin ilk aşamasında yalnızca yen bazlı bir coin piyasaya sürülecek, ancak ilerleyen dönemde ABD dolarına sabitlenmiş bir stabilcoin çıkarılması da gündemde.

Bankalar arası ortak altyapı kurulacak

Üç banka, yeni dijital para ekosisteminin güvenli şekilde çalışması için ortak bir blokzincir tabanlı altyapı kuracak.

Bu altyapı sayesinde stabilcoin’ler, farklı bankalar arasında tek tip standartlarla transfer edilebilecek.

Bu sayede hem işletmeler hem bireysel kullanıcılar, dijital ödemelerde daha düşük maliyet ve yüksek hız avantajına sahip olacak.

Dijital yen planının parçası

Uzmanlara göre bu proje, Japon hükümetinin uzun süredir üzerinde çalıştığı “dijital yen” stratejisinin özel sektör ayağını temsil ediyor.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) da 2026 yılına kadar dijital yen prototipini test etmeyi planlıyor.

Üç bankanın bu hamlesi, ülkenin finansal inovasyon ve uluslararası ödeme sistemlerinde rekabet gücünü artırmayı hedefleyen politikalarla uyumlu görülüyor.