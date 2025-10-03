JPMorgan bitcoin tahminini güncelledi! Yıl sonu yükseliş beklentisi

JPMorgan analistleri, dünyanın en büyük dijital varlığı olan Bitcoin'in yıl sonuna kadar 165.000 dolar seviyesine tırmanabileceği yönünde dikkat çekici bir öngörüde bulundu. Banka tarafından yayımlanan güncel raporda, Bitcoin'in mevcut fiyatlamasında volatiliteye göre ayarlandığında dahi altına kıyasla hala düşük değerli kaldığına vurgu yapıldı.

Altın-Bitcoin volatilitesi dengeye yaklaşıyor

Raporda, iki varlık arasındaki dengeyi gösteren Bitcoin-altın volatilite oranının 2,0 seviyesinin altına düştüğü bilgisi paylaşıldı. Analistler bu durumu, Bitcoin'in altına göre sadece 1,85 kat daha fazla risk sermayesi tükettiği şeklinde yorumluyor.

Mevcut piyasa değeri 2,3 trilyon dolar civarında olan Bitcoin'in, belirlenen 165.000 dolar hedefine ulaşabilmesi için yaklaşık yüzde 42 oranında bir artış kaydetmesi gerektiği hesaplandı. JPMorgan uzmanları, bu yükselişin gerçekleşmesi durumunda Bitcoin'in, altının özel yatırım hacmi (ETF'ler, külçeler ve madeni paralar) ile denge sağlayabilecek seviyeye ulaşmış olacağını öngörüyor.