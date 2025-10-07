Kar realizasyonu etkili oldu: Bitcoin rekor sonrası düşüşte

Bitcoin, önceki seansta ulaştığı tarihi zirvenin ardından yatırımcıların kar realizasyonu yapmasıyla hafif geriledi. Pazartesi günü 126.223 dolar seviyesini test eden kripto para, yüzde 0,6 değer kaybederek 123.975 dolara indi.

Yükselişi kurumsal talep ve makro destekler taşıdı

Geçtiğimiz haftalardaki yükseliş trendi, büyük oranda kurumsal yatırımcı ilgisi, makroekonomik destekler ve mevsimsel momentumla güç kazandı.

Özellikle 3 Ekim haftasında spot Bitcoin ETF’lerine 3,2 milyar dolarlık para girişi yaşanması, kripto piyasalarında güçlü bir yükseliş dalgası yarattı.

Fed beklentileri ve altın korelasyonu öne çıkıyor

Analistler, Fed’in önümüzdeki dönemde faiz indirimlerini hızlandırabileceğine yönelik beklentilerin, Bitcoin’in değerini destekleyen başlıca faktörlerden biri olduğunu belirtiyor.

Ayrıca, ABD hükümetinin kapanması süreci ve piyasalardaki belirsizlik ortamında Bitcoin’in altın fiyatlarıyla artan korelasyonu da dikkat çekiyor.

Bu durum, Bitcoin’in “alternatif güvenli liman” olarak görülmeye başladığına işaret ediyor.

Teknik görünüm

Piyasa analistleri, kısa vadede Bitcoin’de 122.000 – 124.000 dolar bandının destek, 126.500 – 128.000 dolar aralığının ise direnç bölgesi olarak izleneceğini belirtiyor.



Teknik düzeltmenin ardından fiyatın yeniden yukarı yönlü ivme kazanabileceği değerlendiriliyor.