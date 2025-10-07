Kar realizasyonu etkili oldu: Bitcoin rekor sonrası düşüşte
Bitcoin, geçtiğimiz seansta ulaştığı rekor seviyenin ardından yatırımcıların kar satışlarıyla geri çekildi. Kripto para, kurumsal talep, Fed’in faiz indirim beklentileri ve spot ETF girişleriyle desteklenen yükselişinin ardından yüzde 0,6 düşüşle 123.975 dolar seviyesinde işlem görüyor. Haftalık ETF girişleri 3,2 milyar dolara ulaşırken, ABD hükümet kapanması sürecinde Bitcoin ile altın arasındaki korelasyon dikkat çekiyor.
Bitcoin, önceki seansta ulaştığı tarihi zirvenin ardından yatırımcıların kar realizasyonu yapmasıyla hafif geriledi. Pazartesi günü 126.223 dolar seviyesini test eden kripto para, yüzde 0,6 değer kaybederek 123.975 dolara indi.
Yükselişi kurumsal talep ve makro destekler taşıdı
Geçtiğimiz haftalardaki yükseliş trendi, büyük oranda kurumsal yatırımcı ilgisi, makroekonomik destekler ve mevsimsel momentumla güç kazandı.
Özellikle 3 Ekim haftasında spot Bitcoin ETF’lerine 3,2 milyar dolarlık para girişi yaşanması, kripto piyasalarında güçlü bir yükseliş dalgası yarattı.
Fed beklentileri ve altın korelasyonu öne çıkıyor
Analistler, Fed’in önümüzdeki dönemde faiz indirimlerini hızlandırabileceğine yönelik beklentilerin, Bitcoin’in değerini destekleyen başlıca faktörlerden biri olduğunu belirtiyor.
Ayrıca, ABD hükümetinin kapanması süreci ve piyasalardaki belirsizlik ortamında Bitcoin’in altın fiyatlarıyla artan korelasyonu da dikkat çekiyor.
Bu durum, Bitcoin’in “alternatif güvenli liman” olarak görülmeye başladığına işaret ediyor.
Teknik görünüm
Piyasa analistleri, kısa vadede Bitcoin’de 122.000 – 124.000 dolar bandının destek, 126.500 – 128.000 dolar aralığının ise direnç bölgesi olarak izleneceğini belirtiyor.
Teknik düzeltmenin ardından fiyatın yeniden yukarı yönlü ivme kazanabileceği değerlendiriliyor.