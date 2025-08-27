Koca bir servetin varisiydi... Falcı tavsiyesiyle yatırım yaptı milyonlarca doları eritti

Kanada’nın en zengin ailelerinden Thomson hanedanının üyesi Taylor Thomson ile eski dostu Ashley Richardson, falcıların yönlendirmesiyle girdikleri kripto yatırımı yüzünden karşı karşıya geldi.

Dostluk bitti, mahkeme başladı

Bir dönem en yakın dost olan Thomson ve Richardson’un kripto yatırımı, milyonlarca doların buharlaşmasının ardından mahkeme salonuna taşındı. Falcıların yönlendirmesiyle başlayan yatırım, hem dostluğu hem serveti bitiren bir skandala dönüştü.

Falcı tavsiyesiyle yatırım

İkili, 2021 yılında danıştıkları falcıların tavsiyesiyle Persistence adlı kripto para birimine büyük miktarlarda yatırım yaptı. İlk etapta kazanç sağlayan yatırım, 2022’deki kripto çöküşüyle birlikte devasa zarara dönüştü.

80 milyon dolar pul oldu

Thomson, yaklaşık 80 milyon dolar kaybettiğini öne sürerek Richardson’u riskli işlemler yapmakla suçladı ve dava açtı.

Uber şoförlüğü yaparak geçimini sağlıyor

Hakkındaki suçlamaları reddeden Richardson tüm işlemleri Thomson’ın bilgisi dahilinde yaptığını belirtti.

Nüfuslu dostu Taylor Thomson için “Senin yüzünden her şeyimi kaybettim, artık kaybedecek bir şeyim kalmadı” diyen Richardson’un şu anda geçimini Uber şoförlüğü yaparak sağladığı öğrenildi.