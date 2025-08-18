Kripto borsasından etkinlik sektörüne: Paribu, Boxbilet’i satın aldı

Türkiye’nin önde gelen kripto para platformlarından Paribu Holding, yeni bir satın almayla gündemde.

Murat Ülker'in haberine göre; Paribu, medya ve teknoloji alanındaki önceki yatırımlarının ardından bu kez biletleme ve organizasyon teknolojileri üzerine çalışan Boxbilet’in ana hissedarı oldu.

2021’de dijital tasarım stüdyosu Sherpa’yı bünyesine katan şirket, 2024’te blokzincir medya grubu Kriptomedya’yı satın aldı. Bu yılın başında içerik platformu Aposto’yu portföyüne ekleyen Paribu, böylece son dört yılda dört önemli satın alma gerçekleşmiş oldu.

Boxbilet ve Boxsale ilişkisi

Şirketin son satın alması Boxbilet, aynı zamanda organizatörler ile mekanlara yönelik satış yönetim platformu Boxsale’in geliştiricisi olarak biliniyor.